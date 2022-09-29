О фильме
Погружение в мир абсурда и безысходности, где каждый шаг — это борьба с бюрократией и поиск своего места в жизни: фильм «Замок» доступен на Wink! Николай Стоцкий и Светлана Письмиченко в психологической драме от мастера кинематографа Алексея Балабанова.
Прибыв в загадочную деревню, чтобы выполнить задание, Господин Землемер сталкивается с равнодушием и враждебностью местных жителей. Он пытается проникнуть в Замок, но каждый шаг вперед приводит его к еще большему непониманию и разочарованию. В своем стремлении мужчина встречает Фриду, которая становится его спутницей в лабиринтах замковых загадок. В экранизации знаменитого произведения Франца Кафки режиссер Алексей Балабанов исследует темы власти и человеческой беспомощности перед лицом системы.
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Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- НСАктёр
Николай
Стоцкий
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- АЛАктёр
Анвар
Либабов
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- ИШАктёр
Игорь
Шибанов
- АСАктёр
Андрей
Смирнов
- ВДАктёр
Владислав
Демченко
- ББАктёр
Болот
Бейшеналиев
- ССАктриса
Светлана
Свирко
- ОААктриса
Ольга
Антонова
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- Сценарист
Сергей
Сельянов
- ФКСценарист
Франц
Кафка
- ГППродюсер
Геннадий
Петелин
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АНАктриса дубляжа
Анжелика
Неволина
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ТЛМонтажёр
Тамара
Липартия
- СЮОператор
Сергей
Юриздицкий
- СККомпозитор
Сергей
Курехин