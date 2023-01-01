Биография

Алексей Балабанов — режиссер. Обладатель гран-при кинофестиваля «Кинотавр». Родился в Свердловске 25 февраля 1959 года. Будущий режиссер получил высшее образование в Горьковском педагогическом институте иностранных языков и хотел стать переводчиком, но отправился в армию. Служил в военно-транспортном авиационном полку, воевал в Афганистане. После возвращения устроился на работу в киностудию в родном городе. На Урале снял свой первый полнометражный фильм «Раньше было другое время», сценарий которого написал за ночь. В начале 1990-х перебрался в Санкт-Петербург, где совместно с продюсером Сергеем Сельяновым открыл кинокомпанию СТВ. Всего фильмография Алексея Балабанова насчитывает 19 фильмов. Он снял культовые боевики «Брат» и «Брат 2» с Сергеем Бодровым, мелодраму «Мне не больно», криминальную комедию «Жмурки». Также среди его работ киноленты «Груз 200», «Я тоже хочу», «Кочегар», «Война», сценарии к которым режиссер написал сам.