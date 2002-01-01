Война (фильм, 2002) смотреть онлайн
Сюжет
Британский журналист и русский айтишник возвращаются в Чечню, чтобы освободить заложников. Фильм «Война» — драма от Алексея Балабанова.
2001 год. В плену чеченского командира Аслана Гугаева находятся трое русских ребят — солдаты-срочники Иван и Федя, а также парализованный капитан Медведев. Вскоре к ним присоединяются англичанин Джон и его невеста Маргарет. Гугаев отпускает молодых солдат и подданного Великобритании, но оставляет у себя остальных заложников. Джону необходимо найти два миллиона фунтов, чтобы спасти свою невесту, однако никто не желает предоставить ему такую большую сумму. В отчаянии англичанин отправляется в Тобольск и уговаривает Ивана вернуться с ним в Чечню, чтобы вызволить пленников.
Смогут ли мужчины преодолеть все препятствия и спасти заложников, узнаете в захватывающем боевике «Война». Фильм 2002 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink прямо сейчас!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- Актёр
Алексей
Чадов
- ИКАктёр
Иэн
Келли
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- СБАктёр
Сергей
Бодров мл.
- ЭКАктёр
Эвклид
Кюрдзидис
- ГГАктёр
Георгий
Гургулия
- ССАктёр
Станислав
Стоцкий
- ВСАктриса
Виктория
Смирнова
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- МЛМонтажёр
Марина
Липартия
- САОператор
Сергей
Астахов
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Бутусов
- БКомпозитор
Би-2