Война (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Британский журналист и русский айтишник возвращаются в Чечню, чтобы освободить заложников. Фильм «Война» — драма от Алексея Балабанова.



2001 год. В плену чеченского командира Аслана Гугаева находятся трое русских ребят — солдаты-срочники Иван и Федя, а также парализованный капитан Медведев. Вскоре к ним присоединяются англичанин Джон и его невеста Маргарет. Гугаев отпускает молодых солдат и подданного Великобритании, но оставляет у себя остальных заложников. Джону необходимо найти два миллиона фунтов, чтобы спасти свою невесту, однако никто не желает предоставить ему такую большую сумму. В отчаянии англичанин отправляется в Тобольск и уговаривает Ивана вернуться с ним в Чечню, чтобы вызволить пленников.



Смогут ли мужчины преодолеть все препятствия и спасти заложников, узнаете в захватывающем боевике «Война». Фильм 2002 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink прямо сейчас!



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