Ингеборга Дапкунайте

Биография

Ингеборга Эдмундовна Дапкунайте – талантливая артистка Литвы, России и Великобритании. Награждена премией «Ника» за лучшую женскую роль. Родилась в семье Эдмундаса Дапкунаса и Ингеборги Дапкуняне (Сабалите) 20.01.1963 г. в Вильнюсе. Отец работал дипломатом в Москве. В детстве Ингеборга виделась с родителями только на каникулах. В остальное время о ней заботились родители матери. Бабушка развивала в Ингеборге тягу к искусству. На сцене театра, в котором она работала администратором, и состоялся дебют актрисы Ингеборги Дапкунайте в роли сына мадам Баттерфляй в опере Пуччини «Чио-Чио-сан». Но драма юную артистку поначалу не увлекла, и долгое время Ингеборга отдавала предпочтение спорту. Особых успехов она добилась в фигурном катании и баскетболе. Окончив школу, Ингеборга поступает в Литовскую консерваторию. После ее окончания приходит на работу в Каунасский драматический театр, позже – в Молодежный театр. Дебют Ингеборги Дапкунайте в кино состоялся в кинокартине «Моя маленькая жена» (1984). С 1991 года приступила к работе в лондонском театре – в спектакле «Ошибка речи» с Джоном Малковичем. В России знаменита как актриса и телеведущая. Наиболее известные фильмы с участием Ингеборги Дапкунайте: «Интердевочка» (1989), «Утомленные солнцем» (1994), «Подмосковные вечера» (1994), «Ночной продавец» (2005), «Небесный суд» (2011-2014). Также работала над озвучкой множества зарубежных картин.