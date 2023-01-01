Утомленные солнцем (фильм, 1994) смотреть онлайн
9.01994, Утомленные солнцем
Драмы141 мин18+
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Сюжет
Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. Никто не хочет верить в неизбежное, что этот солнечный день кончится — и не повторится уже никогда.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актёр
Никита
Михалков
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АУ�Актёр
Андре
Умански
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актриса
Светлана
Крючкова
- Актёр
Владимир
Ильин
- АКАктриса
Алла
Казанская
- НААктриса
Нина
Архипова
- РИСценарист
Рустам
Ибрагимбеков
- Сценарист
Никита
Михалков
- Продюсер
Никита
Михалков
- ВСПродюсер
Владимир
Седов
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- ВКОператор
Вилен
Калюта
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Атовмян