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Утомленные солнцем

Утомленные солнцем (фильм, 1994) смотреть онлайн

9.01994, Утомленные солнцем
Драмы141 мин18+
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Сюжет

Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. Никто не хочет верить в неизбежное, что этот солнечный день кончится — и не повторится уже никогда.

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Информация

Страна
Франция, Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Утомленные солнцем»

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