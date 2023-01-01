Утомленные солнцем (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. Никто не хочет верить в неизбежное, что этот солнечный день кончится — и не повторится уже никогда.



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