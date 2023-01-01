Биография

Российская актриса Светлана Крючкова запомнилась советским зрителям по ее ролям в фильмах «Женитьба» и «Безымянная звезда». Несмотря на то, что ее карьера пришлась на непростой для российского кино период, Крючкова всегда оставалась востребованной актрисой. Будущая «звезда» театра и кино родилась в Кишиневе. Девушка три года подряд подавала документы в московские театральные учебные заведения, и ей наконец улыбнулась удача. Светлану приняли в Школу-студию МХАТ. Начинающая актриса получила свою первую заметную роль еще будучи студенткой. Сериал «Большая перемена» прославил Светлану на всю страну. За ролью романтичной ученицы вечерней школы последовали съемки в таких картинах, как «Три дня в Москве» и «Долгие версты войны». Статус «звезды» за актрисой закрепили работы в кинолентах «Женитьба» и «Старший сын». Фильмы Светланы Крючковой доказывают, что ей подвластны самые разные роли: от загадочных английских аристократок и властных российских императриц до простых русских женщин. Актриса участвовала в таких значимых для российского кинематографа проектах, как «Утомленные солнцем», «Тоталитарный роман», «Ликвидация» и «Похороните меня за плинтусом».