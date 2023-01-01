Светлана Крючкова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 22 июня 1950 г. (74 года)
Биография
Российская актриса Светлана Крючкова запомнилась советским зрителям по ее ролям в фильмах «Женитьба» и «Безымянная звезда». Несмотря на то, что ее карьера пришлась на непростой для российского кино период, Крючкова всегда оставалась востребованной актрисой. Будущая «звезда» театра и кино родилась в Кишиневе. Девушка три года подряд подавала документы в московские театральные учебные заведения, и ей наконец улыбнулась удача. Светлану приняли в Школу-студию МХАТ. Начинающая актриса получила свою первую заметную роль еще будучи студенткой. Сериал «Большая перемена» прославил Светлану на всю страну. За ролью романтичной ученицы вечерней школы последовали съемки в таких картинах, как «Три дня в Москве» и «Долгие версты войны». Статус «звезды» за актрисой закрепили работы в кинолентах «Женитьба» и «Старший сын». Фильмы Светланы Крючковой доказывают, что ей подвластны самые разные роли: от загадочных английских аристократок и властных российских императриц до простых русских женщин. Актриса участвовала в таких значимых для российского кинематографа проектах, как «Утомленные солнцем», «Тоталитарный роман», «Ликвидация» и «Похороните меня за плинтусом».
Фильмография
Актриса
- 7.6
Птица счастья2006, 87 минБесплатно
- 9.0
Утомленные солнцем1994, 141 мин
- 6.1
Оно1989, 116 минБесплатно
- 9.0
Жизнь Клима Самгина1988
- 9.5
Выйти замуж за капитана1985, 85 минБесплатно
- 7.9
Уникум1983, 85 минБесплатно
- 9.8
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.1981
- 9.1
Объяснение в любви1977, 126 минБесплатно
- 9.7
Старший сын1975