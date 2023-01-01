Оно (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Советская трагикомедия про историю уездного городка, снятая по роману Салтыкова-Щедрина. В главных ролях — Ролан Быков и Наталья Гундарева. Глупов — обычный городишко, в котором живут кроткие и простые, ничем не примечательные люди. Одно тревожит народ: градоначальники сменяют друг друга, но жизнь лучше не становится. То маршировать заставят, то макароны варить. Каждый из них изводит горожан по-своему — Бородавкин, Брудастый, Грустилов, Угрюм-Бурчеев руководят, направляют, кричат, топают, обещают, но ничего не исполняют. Только говорят в очередной раз, что нужно потерпеть до лучших времен. Так и проходят годы, столетия, а нравы остаются теми же: в цикличном движении сюжета народ продолжают обманывать, грабить и убивать. Каждому градоначальнику соответствует реальный исторический правитель — от Петра I до Сталина и Брежнева. Однако есть ли надежда на то, что бедные жители выберутся из порочного круга глупости и преклонения перед тиранами? Не пропустите советский фильм «Оно» 1989 года — смотреть онлайн бесплатно его можно на нашем видеосервисе Wink без рекламы!



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