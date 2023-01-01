Биография

Виктор Бычков – актер универсальный, много играющий и в театре, и в кино. Родился в 1954 году. Отмечен Государственной премией России, призами и премиями национальных и международных фестивалей. Кавалер ряда общественных наград. К актерской профессии пришел не сразу. Диплом об окончании театрального института получил в 28 лет, уже сыграв в кино. Список ролей, сыгранных в театре, приближается к тридцати. Наибольший успех выпал на долю кинематографических работ мастера. Создав более девяти десятков кинообразов, актер стремится к разнообразию и многоплановости своих героев. Опыт ведения телепередач и участие в телевизионных конкурсах помогает артисту в его главной работе. В биографии Бычкова – три брака и четверо детей. Всеобщую любовь принес Виктору Бычкову фильм «Особенности национальной охоты». Сыгранный им егерь Кузьмич признан наиболее симпатичным и многогранным персонажем трилогии. Роль, исполненная актером в фильме «Кукушка», принесла ему признание самого высокого уровня. Филигранно созданный образ капитана Ивана Картузова помог артисту стать обладателем престижных премий. Развитие актерской карьеры Виктора Бычкова продолжается