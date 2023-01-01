Виктор Бычков
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 4 сентября 1954 г. (70 лет)
Биография
Виктор Бычков – актер универсальный, много играющий и в театре, и в кино. Родился в 1954 году. Отмечен Государственной премией России, призами и премиями национальных и международных фестивалей. Кавалер ряда общественных наград. К актерской профессии пришел не сразу. Диплом об окончании театрального института получил в 28 лет, уже сыграв в кино. Список ролей, сыгранных в театре, приближается к тридцати. Наибольший успех выпал на долю кинематографических работ мастера. Создав более девяти десятков кинообразов, актер стремится к разнообразию и многоплановости своих героев. Опыт ведения телепередач и участие в телевизионных конкурсах помогает артисту в его главной работе. В биографии Бычкова – три брака и четверо детей. Всеобщую любовь принес Виктору Бычкову фильм «Особенности национальной охоты». Сыгранный им егерь Кузьмич признан наиболее симпатичным и многогранным персонажем трилогии. Роль, исполненная актером в фильме «Кукушка», принесла ему признание самого высокого уровня. Филигранно созданный образ капитана Ивана Картузова помог артисту стать обладателем престижных премий. Развитие актерской карьеры Виктора Бычкова продолжается
Фильмография
Актёр
- 7.1
Особенности национальной больницы2024, 78 мин
- 9.5
Любопытная Варвара2024
- 9.1
Баба Мороз и тайна Нового года2023, 96 мин
- 7.4
16-й2021, 119 минБесплатно
- 8.6
Без следа2012Бесплатно
- 8.9
Кукушка2002, 99 мин
- 5.1
Сиреневые сумерки2000, 91 минБесплатно
- 9.6
Особенности национальной рыбалки1998, 94 мин
- 9.5
Особенности национальной охоты1995, 93 мин
- 5.7
Переход товарища Чкалова через Северный Полюс1990, 22 минБесплатно
- 6.1
Оно1989, 116 минБесплатно
- 8.3
Белое проклят�ье1987, 77 минБесплатно