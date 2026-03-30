Холодное сердце (фильм, 2025) смотреть онлайн

В доме у пожилой пары живет странная девушка: она не боится морозов, но не может никого по-настоящему полюбить. Фильм «Холодное сердце» — молодежная драма с Машей Кошиной и Славой Копейкиным.



У железнодорожных путей неподалеку от леса живут старик и старуха. Однажды в их доме появляется новая обитательница — загадочная девушка по имени Снегурочка. Она ходит босиком по снегу и никогда не носит теплую одежду, сердце девушки закрыто для подлинной любви. Но вот к старикам заглядывает городской диджей Лель, который просит подвезти его до станции. Проводить его берется Снегурочка, и парень безнадежно в нее влюбляется.



Что принесет для них это знакомство, вы узнаете, когда будете смотреть «Холодное сердце». Фэнтезийная мелодрама режиссера «Непослушника» и «Культурной комедии» Владимира Котта доступна на Wink.

