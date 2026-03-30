Холодное сердце
Wink
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Холодное сердце
7.22025, Холодное сердце
Фэнтези, Мелодрама89 мин18+
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Холодное сердце (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

В доме у пожилой пары живет странная девушка: она не боится морозов, но не может никого по-настоящему полюбить. Фильм «Холодное сердце» — молодежная драма с Машей Кошиной и Славой Копейкиным.

У железнодорожных путей неподалеку от леса живут старик и старуха. Однажды в их доме появляется новая обитательница — загадочная девушка по имени Снегурочка. Она ходит босиком по снегу и никогда не носит теплую одежду, сердце девушки закрыто для подлинной любви. Но вот к старикам заглядывает городской диджей Лель, который просит подвезти его до станции. Проводить его берется Снегурочка, и парень безнадежно в нее влюбляется.

Что принесет для них это знакомство, вы узнаете, когда будете смотреть «Холодное сердце». Фэнтезийная мелодрама режиссера «Непослушника» и «Культурной комедии» Владимира Котта доступна на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное сердце»