Наталия Потапова

Биография

Наталья Потапова — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась в Москве 12 февраля 1952 года. В 1976 году Потапова получила диплом ГИТИСа. По окончании вуза она присоединилась к труппе Театра Еромоловой в Москве. Актриса играла Марию Стюарт в одноименной постановке по произведению Фридриха Шиллера, Екатерину II в спектакле «Великая Екатерина» и Марфиньку в «Приглашении на казнь» по роману Набокова. Кинодебют Натальи Потаповой состоялся на третьем курсе университета — актриса снялась в военном фильме «В восемнадцать мальчишеских лет». По окончании вуза исполнила роль Тани в мелодраме «Моя любовь на третьем курсе». Первую ведущую роль актриса получила в 1985 году в фильме «Деньги для Марии», а в 1987-м она сыграла главную героиню в ленте «Два берега». Также в фильмографии Потаповой можно увидеть сериалы «Пищеблок», «Родком», «Лучше, чем люди», «Между нами, девочками» и «Модный синдикат».