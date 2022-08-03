Конференция (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Октябрь 2002 года. Террористы захватили театральный̆ центр на Дубровке. «Норд-Ост» унес жизни, а сотни выживших остались один на один с чудовищными воспоминаниями. Годы спустя Наталья собирает жертв трагедии на вечер памяти и реконструирует события трех дней̆ захвата, чтобы искупить свою вину за ошибку, перечеркнувшую всю ее жизнь. Сумеет ли Наталья заслужить прощение собственной̆ дочери?
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
