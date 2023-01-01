Иван И. Твердовский

Биография

Иван Иванович Твердовский – режиссер, сценарист, оператор. Родился в 1988 году. Призер российских и европейских фестивалей кино. До получения в 2011 году режиссерского диплома ВГИКа учился живописи. В своем первом (еще студенческом) фильме Твердовский был и сценаристом, и режиссером, и оператором, и художником. Короткометражная лента «Словно жду автобуса» принесла автору приз за смелость и откровенность. Сняв в 2014 году полнометражную картину «Класс коррекции», режиссер создал яркую социальную драму. Кассового успеха лента не имела, зато получила 12 фестивальных призов. Заслужив репутацию создателя экспериментального, артхаусного кино, режиссер получил несколько приглашений войти в конкурсные жюри. Общественная нагрузка не помешала осуществлению творческих планов. Фильм 2016 года «Зоология» заслужил призы четырех кинофестивалей и прекрасные отзывы критиков. Событием несколько меньшего масштаба стали и «Подбросы» – лента 2018 года, получившая два приза «Кинотавра». С игровой ролью Твердовский дебютирует в фильме 2020 года «Вмешательство». Тем временем его картина «Конференция» отправилась на международный кинофестиваль в Канны...