Режиссер Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Конференция») переносит действие рассказа Евгения Замятина в наше время в драме о девочке, удочеренной семьей своей тети. Осиротевшая Аня находит пристанище у тети Софьи, которая селит племянницу у себя и устраивает ее в спортивную команду по плаванию. Тренерами там выступают сама Софья и ее муж Трофим, которые готовят участников к зимним сборам. Но жизнь Ани после этого не становится легче — ребята из команды принимаются издеваться над новенькой, Трофим относится к ней совсем не по-отечески, а Софья подозревает, что именно молодая родственница виновата в том, что муж начал терять к ней интерес. Аня находит поддержку у своего нового друга Димы, но и он вовсе не такой добрый, как кажется на первый взгляд. Что ждет главную героиню теперь, расскажет фильм «Наводнение» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

