Биография

Софья Шидловская — российская актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Тамбове 19 февраля 1999 года. С детства занималась танцами и активно участвовала в театральных студиях, что стало основой для ее будущей актерской карьеры. После переезда в Москву училась в различных актерских школах, включая тренинг-студию «Актер». В 2022 году окончила ГИТИС, мастерскую Олега Кудряшова. На сегодняшний день Софья также продолжает развивать театральную карьеру в Московском художественном театре. Софья Шидловская начала сниматься в кино еще в школьные годы, впервые появившись на экране в 2011 году в сериале «Раскол». Прорыв в карьере произошел с главной ролью в фильме ужасов «Русалка. Озеро мертвых», где она воплотила образ мистической героини. Положительные отзывы критиков получила ее игра в драме «Наводнение».