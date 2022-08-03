Фильм Русалка Русалка. Озеро мёртвых (2018)
7.72018, Русалка. Озеро мертвых
Ужасы, Фэнтези83 мин18+
О фильме
Роман решает проводить холостяцкую жизнь, устроив мальчишник в старинном загородном доме у озера. На берегу он знакомится с таинственной девушкой, которая дарит ему поцелуй. После этого Романа будто подменяют – он теряет силы и разум, а его невеста понимает, что дело в колдовских чарах.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb
- СПРежиссёр
Святослав
Подгаевский
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Ефим
Петрунин
- Актёр
Никита
Еленев
- Актриса
Сесиль
Плеже
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актриса
Софья
Шидловская
- ДЯАктриса
Дарья
Ярцева
- ДЯАктёр
Дмитрий
Ярцев
- АААктриса
Алла
Артамонова
- ЭСАктёр
Эмиль
Салес
- НДСценарист
Наталья
Дубовая
- СПСценарист
Святослав
Подгаевский
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Александр
Бондарев
- СППродюсер
Святослав
Подгаевский
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- АКМонтажёр
Антон
Комраков
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев