Русалка. Озеро мертвых
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Русалка. Озеро мертвых

Фильм Русалка Русалка. Озеро мёртвых (2018)

7.72018, Русалка. Озеро мертвых
Ужасы, Фэнтези83 мин18+

О фильме

Роман решает проводить холостяцкую жизнь, устроив мальчишник в старинном загородном доме у озера. На берегу он знакомится с таинственной девушкой, которая дарит ему поцелуй. После этого Романа будто подменяют – он теряет силы и разум, а его невеста понимает, что дело в колдовских чарах.

Страна
Россия
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Русалка. Озеро мертвых»