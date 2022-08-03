Фильм Русалка Русалка. Озеро мёртвых (2018)

Роман решает проводить холостяцкую жизнь, устроив мальчишник в старинном загородном доме у озера. На берегу он знакомится с таинственной девушкой, которая дарит ему поцелуй. После этого Романа будто подменяют – он теряет силы и разум, а его невеста понимает, что дело в колдовских чарах.

