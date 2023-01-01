Биография

Российский кинооператор и режиссер Антон Зенкович со своими работами занимает особое место в отечественном кинематографе. Оператор, работавший и снимавший 27 кинопроектов, начал свой творческий путь с телевизионного документального проекта в 2010 году «Режиссер Александр Дунаев», это была работа группы операторов, которая дала начала профессиональной деятельности Антона Зенковича. Фильмы Антона Зенковича как кинооператора стали известны уже в 2012 году с фильмом «Мамы». Предыдущий фильм «Беременный» не по вине оператора оказался не востребованным публикой. Техническая часть работы по съемкам любого кинопроекта становится творчеством художника, когда вся съемочная группа работает над одной идеей, объединяющей всех. Таким фильмом и оказался проект 2012 года. За ним последовали не менее успешные работы в комедийных фильмах. Работы Антона Зенковича в кино в последующие несколько лет ограничивались съемками именно таких развлекательных фильмов. Запрос на другие жанры, которые становились все более популярными, побудил начать работу в мелодрамах, а затем над фильмами ужасов и триллеров. Комедийные и мелодраматические ленты не приносили успеха равнозначного усилиям на них затраченным. Настоящий успех фильма ужасов 2015 года «Пиковая дама: черный обряд» окончательно решил дальнейший путь художника кино. Эти проекты помогли найти особую авторскую линию, которая потом неожиданно реализовалась в успехе мелодрамы «Тест на беременность». Работа оператора продолжается и сегодня, в процессе съемок находятся еще два перспективных проекта.