Приличные люди
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Приличные люди

Приличные люди (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.42015, Приличные люди
Комедия86 мин18+

О фильме

Что делать, если в вашем доме поселился родственник, недавно освободившийся из тюрьмы? И сделал жизнь вашей семьи невыносимой. А вы с женой случайно его убили. И соседский мальчик видел, как вы пытались закопать труп на заднем дворе.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приличные люди»