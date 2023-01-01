Биография

Владимир Поляков — продюсер. Родился в Ленинграде 15 марта 1955 года. Всего за годы профессиональной деятельности в кино с 2010 по 2019 Владимир Поляков снял 38 фильмов. Владимира Полякова спродюсировал фантазийный триллер «Цветок дьявола» 2010 года. Он явился пробным проектом в стиле известных зарубежных блокбастеров и имел определенный успех. Также работал над фильмом «Мужчина с гарантией» 2012 года — мелодраматической комедией с известными актерами, но особым стилем продюсера. Работы Владимира Полякова в содружестве со всей съемочной группой отлично иллюстрируют роль продюсера в создании киноленты. Самые яркие неординарные работы — «Корпоратив» 2014 года, «Кровавая леди Батори» и «Что говорят мужчины» 2015 года, «Мафия. Игра на выживание» 2016 года и, наконец, «Дорогой папа» 2019 года. Сейчас в работе еще один проект, который следует выбранной тенденции.