Владимир Поляков
- Карьера
- Продюсер
Биография
Владимир Поляков — продюсер. Родился в Ленинграде 15 марта 1955 года. Всего за годы профессиональной деятельности в кино с 2010 по 2019 Владимир Поляков снял 38 фильмов. Владимира Полякова спродюсировал фантазийный триллер «Цветок дьявола» 2010 года. Он явился пробным проектом в стиле известных зарубежных блокбастеров и имел определенный успех. Также работал над фильмом «Мужчина с гарантией» 2012 года — мелодраматической комедией с известными актерами, но особым стилем продюсера. Работы Владимира Полякова в содружестве со всей съемочной группой отлично иллюстрируют роль продюсера в создании киноленты. Самые яркие неординарные работы — «Корпоратив» 2014 года, «Кровавая леди Батори» и «Что говорят мужчины» 2015 года, «Мафия. Игра на выживание» 2016 года и, наконец, «Дорогой папа» 2019 года. Сейчас в работе еще один проект, который следует выбранной тенденции.
Фильмография
Продюсер
- 7.5
Защитники2017, 85 минБесплатно
- 8.7
Неуловимые. Бангкок2016, 80 минБесплатно
- 9.6
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее2016, 99 минБесплатно
- 8.9
Эластико2016, 81 мин
- 8.3
Голоса большой страны2016, 97 минБесплатно
- 9.0
Дед Мороз. Битва Магов2016, 111 минБесплатно
- 7.2
Маршрут построен2016, 81 минБесплатно
- 7.7
Кровавая леди Батори2015, 102 минБесплатно
- 8.1
Что творят мужчины! 22015, 81 минБесплатно
- 9.1
Женщины против мужчин2015, 80 минБесплатно
- 7.9
Мафия: Игра на выживание2015, 84 минБесплатно
- 8.7
Неуловимые2015, 86 минБесплатно
- 8.6
Неуловимые: Последний герой2015, 72 минБесплатно
- 8.2
Пиковая дама: Черный обряд2015, 89 мин
- 8.3
Приличные люди2015, 86 минБесплатно
- 8.6
Смешанные чувства2014, 85 минБесплатно
- 9.0
Мамы 32014, 88 минБесплатно
- 8.0
Корпорат�ив2014, 85 минБесплатно
- 8.2
Что творят мужчины!2013, 83 минБесплатно