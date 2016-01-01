Фильм Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее (2016)
9.62016, Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
Спортивный, Драма99 мин6+
О фильме
В мире их называли «Асфальтоукладчик», «Королева брусьев» и «Русская торпеда». Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов — реальные истории трех легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед!
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD, SD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- Актёр
Сергей
Бондарчук
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Егор
Корешков
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- КШАктриса
Кристина
Шаповалова
- ЭНСценарист
Эмиль
Никогосян
- АМСценарист
Александр
Маркин
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ДМПродюсер
Даниил
Махорт
- ЭНПродюсер
Эмиль
Никогосян
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев