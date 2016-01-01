Фильм Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее (2016)

Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
Спортивный, Драма99 мин6+

О фильме

В мире их называли «Асфальтоукладчик», «Королева брусьев» и «Русская торпеда». Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов — реальные истории трех легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед!

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

