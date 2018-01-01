Wink
Фильмы
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
Актёры и съёмочная группа фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»

Режиссёры

Артем Аксененко

Режиссёр

Актёры

Сергей Бондарчук

АктёрАлександр Карелин
Евгений Пронин

АктёрАлександр Попов
Кристина Асмус

АктрисаСветлана Хоркина
Егор Корешков

АктёрЯнис
Александр Робак

АктёрГеннадий Турецкий
Дарья Екамасова

АктрисаДарья Шмелёва
Сергей Сосновский

Актёртренер Александра Карелина
Виктор Хориняк

Актёр
Джемал Тетруашвили

Актёр
Кристина Шаповалова

Актриса

Сценаристы

Эмиль Никогосян

Сценарист
Александр Маркин

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Продюсер
Владимир Поляков

Продюсер
Даниил Махорт

Продюсер
Эмиль Никогосян

Продюсер

Художники

Оксана Шевченко

Художница

Операторы

Вячеслав Лисневский

Оператор

Композиторы

Дарин Сысоев

Композитор