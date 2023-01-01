Биография

Сергей Сосновский – один из самых популярных и востребованных российских актеров театра и кино. В 2004 году он получил звание народного артиста РФ. Сергей Валентинович родился в 1955 году в маленьком селе Красноярского района. В детстве он совершенно случайно попал в театральный кружок, в итоге увлекся творчеством и решил стать актером. Он удачно прошел вступительные испытания в Саратовское театральное училище и в 1977 году успешно окончил его. Сосновский остался работать в Саратове. Он много лет отдал местному ТЮЗу и драматическому театру. В 2004 году по приглашению Олега Табакова приехал работать в Москву во МХАТ им. А. П. Чехова. Что касается личной жизни, актер женат, у него есть взрослые сын и дочь от предыдущих отношений. Свою первую роль в кино Сосновский сыграл почти в пятьдесят лет. Новый опыт был удачным, и актера стали активно приглашать на съемки. Среди успешных фильмов Сергея Сосновского стоит выделить «Метод», «Куприн», «Беглецы», «Чиста вода у истока», «На дне». Работу артиста высоко оценили зрители и критики, у него много профессиональных наград и премий. Сейчас актер очень много работает и регулярно радует поклонников своими новыми ролями.