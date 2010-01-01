Жить (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Двое незнакомцев сообща борются за свою жизнь. Напряженный триллер о самой главной человеческой ценности.
В далекой глуши «чужие» и «свои» ведут жесткие разборки. Проезжавший мимо охотник Михаил невольно оказывается втянут в эту борьбу — в его машине решает спрятаться Андрей, скрывающийся неизвестно от кого. Делать нечего — теперь им вместе придется выбираться из степи, таящей серьезную опасность. Михаил не знает, от кого бежит, но точно знает, что это вопрос жизни и смерти. Двум абсолютно чужим людям придется помогать друг другу, чтобы добраться до города живыми.
Смогут ли они убежать от жестоких преследователей? Денис Шведов в дебютной драме Юрия Быкова — фильм «Жить» 2010 года смотрите онлайн на платформе Wink.
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Информация
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- Режиссёр
Юрий
Быков
- Актёр
Денис
Шведов
- ВТАктёр
Владислав
Толдыков
- Актёр
Алексей
Комашко
- КСАктёр
Константин
Стрельников
- Актёр
Сергей
Жарков
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актёр
Сергей
Беляев
- Сценарист
Юрий
Быков
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ККПродюсер
Константин
Козлов
- ААПродюсер
Анастасия
Алексеева
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ВФХудожник
Вадим
Фроленков
- НШМонтажёр
Наталья
Шмидт
- Композитор
Юрий
Быков