Жить (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Двое незнакомцев сообща борются за свою жизнь. Напряженный триллер о самой главной человеческой ценности.



В далекой глуши «чужие» и «свои» ведут жесткие разборки. Проезжавший мимо охотник Михаил невольно оказывается втянут в эту борьбу — в его машине решает спрятаться Андрей, скрывающийся неизвестно от кого. Делать нечего — теперь им вместе придется выбираться из степи, таящей серьезную опасность. Михаил не знает, от кого бежит, но точно знает, что это вопрос жизни и смерти. Двум абсолютно чужим людям придется помогать друг другу, чтобы добраться до города живыми.



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