Биография

Константин Стрельников – российский актер, снимается в основном в детективах и мелодрамах. Исполняет как главные, так и второстепенные роли. Родился 31 января 1976 года в городе Кумертау (Республика Башкортостан), учился на режиссера в Уфимской театральной академии. Свою актерскую карьеру начал в 1998 году в местном Русском драматическом театре, параллельно по вечерам подрабатывая ди-джеем в ресторане. В 2000 году продолжил свое образование уже в Москве, поступив в ГИТИС на курс Сергея Проханова. Свою жену актер встретил на съемках фильма – Полина Сыркина снималась вместе с Константином в картине «В полдень на пристани». Молодые люди попали в плен стандартной для многих актеров ситуации: любовь на экране переросла в любовь в жизни. Однако в 2016 году пара рассталась, и теперь Константин практически не распространяется о своей личной жизни. Первая роль Стрельникова в кино – эпизод в фильме «Под Полярной звездой» (2001 год). Следующие 6 лет Стрельникову доставались лишь небольшие, преимущественно эпизодические роли. Первая главная роль – в картине «Секунда до…» (2007 год). С каждой новой ролью раскрывается талант актера – чего стоят образы подполковника МВД в его исполнении в фильме «Прыжок Афалины» (2009), сотрудника КГБ в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011) и майора ФСБ в многосерийном боевике «Профессионал» (2013). На сегодняшний день актер востребован и популярен – в 2020 году должны выйти три фильма с его участием.