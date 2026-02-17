Тень дракона (сериал, 2020) смотреть онлайн
Для спасения близких Марине приходится ставить на кон собственную жизнь. Немой мальчик Алеша, которого Марина хочет усыновить, потерял речь, став свидетелем жестокого убийства своей матери. Вылечить Алешу можно только раскрыв тайну смерти его мамы Ирэн. Для того, чтобы обрести счастье, Марина не останавливается ни перед чем.
5.9 КиноПоиск
- СКРежиссёр
Сергей
Краснов
- Актриса
Анна
Тараторкина
- КСАктёр
Константин
Стрельников
- Актёр
Алексей
Анищенко
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- ЮКАктриса
Юлия
Кокрятская
- Актриса
Эмилия
Спивак
- Актёр
Александр
Горелов
- АРАктёр
Александр
Ревенко
- Актриса
Марина
Волкова
- СКАктёр
Сергей
Краснов
- ЛСАктриса
Любовь
Селютина
- ЭШАктриса
Элеонора
Шашкова
- Актёр
Андрей
Гусев
- АМАктёр
Андрей
Морозов
- МСАктёр
Максим
Семченков
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ИГПродюсер
Илья
Гимельфарб
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- АППродюсер
Александр
Пилипец
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- ИГМонтажёр
Илья
Гимельфарб
- ИШОператор
Илья
Шпиз