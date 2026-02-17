Тень дракона (сериал, 2020) смотреть онлайн

Для спасения близких Марине приходится ставить на кон собственную жизнь. Немой мальчик Алеша, которого Марина хочет усыновить, потерял речь, став свидетелем жестокого убийства своей матери. Вылечить Алешу можно только раскрыв тайну смерти его мамы Ирэн. Для того, чтобы обрести счастье, Марина не останавливается ни перед чем.

