Тень дракона (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Тень дракона. Сезон 1. Серия 4
Тень дракона
1-й сезон
4-я серия
2020, Тень дракона. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
О сериале

Для спасения близких Марине приходится ставить на кон собственную жизнь. Немой мальчик Алеша, которого Марина хочет усыновить, потерял речь, став свидетелем жестокого убийства своей матери. Вылечить Алешу можно только раскрыв тайну смерти его мамы Ирэн. Для того, чтобы обрести счастье, Марина не останавливается ни перед чем.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тень дракона»