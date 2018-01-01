Биография

Алексей Анищенко — российский актер. Лауреат премии «Золотой лист». Родился в Брянской области 1 июля 1984 года. В школьные годы будущий актер посвящал себя спорту. После получения среднего образования Алексей учился в Орловском государственном институте культуры на режиссерском факультете, но решил переехать в Москву, где поступил в Щепкинское училище. Дебют Алексея Анищенко случился в 2003 году в сериале «Крестный сын». В дальнейшем последовали сериалы «Барвиха», «Любовь на районе» и «Афганский призрак». Самые известные проекты с участием актера: «Красавец и чудовище», «Берега моей мечты» и «Через прицел».