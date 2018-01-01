WinkАлексей Анищенко
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 1 июля 1984 г. (41 год)
Биография
Алексей Анищенко — российский актер. Лауреат премии «Золотой лист». Родился в Брянской области 1 июля 1984 года. В школьные годы будущий актер посвящал себя спорту. После получения среднего образования Алексей учился в Орловском государственном институте культуры на режиссерском факультете, но решил переехать в Москву, где поступил в Щепкинское училище. Дебют Алексея Анищенко случился в 2003 году в сериале «Крестный сын». В дальнейшем последовали сериалы «Барвиха», «Любовь на районе» и «Афганский призрак». Самые известные проекты с участием актера: «Красавец и чудовище», «Берега моей мечты» и «Через прицел».
Фильмография
Актёр
- 9.0
Моя сестра лучше2021
- 9.0
Затмение2015Бесплатно
- 9.0
Исцеление2015Бесплатно
- 9.1
Красавец и чудовище2014, 107 минБесплатно
- 9.0
В плену обмана2014, 90 минБесплатно
- 8.6
Тариф «Счастливая семья»2013, 89 минБесплатно
- 9.1
Пока живу, люблю2013
- 9.1
Генеральская сноха2013Бесплатно
- 8.5
Ключи от прошлого2013Бесплатно
- 9.1
Будь со мной всегда2013
- 9.0
Темные воды2011Бесплатно