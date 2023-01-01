Темные воды (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Став студенткой педагогического училища, Ксюша знакомится с Димой. Их стремительный роман заканчивается беременностью. Дима, столкнувшись с первыми трудностями, по совету матери уезжает в Москву. Ксюша остается одна - с ребенком, без денег, без жилья…



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