Темные воды
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Темные воды

Темные воды (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Темные воды 1 сезон
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Став студенткой педагогического училища, Ксюша знакомится с Димой. Их стремительный роман заканчивается беременностью. Дима, столкнувшись с первыми трудностями, по совету матери уезжает в Москву. Ксюша остается одна - с ребенком, без денег, без жилья…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Темные воды»

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