Биография

Сергей Калантай – уникальный актер, получивший признание в нескольких странах, родился в 1964 году в столице Украинской ССР. Лауреат конкурса артистов эстрады, проходившего в Ужгороде в 1991 году. В этом же году получил почетную премию львовского фестиваля «Золотой лев». Удостоен звания заслуженного артиста Украины. Среднее образование получил в киевской школе. Профессиональному мастерству учился в национальном университете. С 1985 года дипломированный актер служил в местных театрах: эстрады и молодежном. После срочной службы в армии выступал на сцене Театра на Подоле и в дуэте казаков «Лыс Микита». С 1992 года проживает и работает в Германии. Играл в труппе мюнхенского театра «Fisch und Plastik». Занимался преподавательской деятельностью в государственной и частной театральных школах Мюнхена. В Германии получил второе высшее образование по специальности «медиа-режиссер». Актер был женат дважды. В первом браке у него родились сын и дочь. Вторая супруга намного младше своего избранника, но в семье царит полная идиллия. Первую роль Калантай сыграл в картине «Еще до войны», вышедшей в прокат в 1982 году. Кинематографическая карьера актера пошла в гору в начале 2000-х. Популярность Сергею принесла роль в киноленте «Женский доктор». Позднее на экраны вышли фильмы с участием Калантая: «Одесса-мама», «Звонарь», «Отдел 44» и другие. За свою творческую карьеру актер принял участие в съемках более 80 картин. В Германии он участвовал в различных теле- и кинопроектах.