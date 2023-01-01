Сергей Калантай
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 31 мая 1964 г. (60 лет)
Биография
Сергей Калантай – уникальный актер, получивший признание в нескольких странах, родился в 1964 году в столице Украинской ССР. Лауреат конкурса артистов эстрады, проходившего в Ужгороде в 1991 году. В этом же году получил почетную премию львовского фестиваля «Золотой лев». Удостоен звания заслуженного артиста Украины. Среднее образование получил в киевской школе. Профессиональному мастерству учился в национальном университете. С 1985 года дипломированный актер служил в местных театрах: эстрады и молодежном. После срочной службы в армии выступал на сцене Театра на Подоле и в дуэте казаков «Лыс Микита». С 1992 года проживает и работает в Германии. Играл в труппе мюнхенского театра «Fisch und Plastik». Занимался преподавательской деятельностью в государственной и частной театральных школах Мюнхена. В Германии получил второе высшее образование по специальности «медиа-режиссер». Актер был женат дважды. В первом браке у него родились сын и дочь. Вторая супруга намного младше своего избранника, но в семье царит полная идиллия. Первую роль Калантай сыграл в картине «Еще до войны», вышедшей в прокат в 1982 году. Кинематографическая карьера актера пошла в гору в начале 2000-х. Популярность Сергею принесла роль в киноленте «Женский доктор». Позднее на экраны вышли фильмы с участием Калантая: «Одесса-мама», «Звонарь», «Отдел 44» и другие. За свою творческую карьеру актер принял участие в съемках более 80 картин. В Германии он участвовал в различных теле- и кинопроектах.
Фильмография
Актёр
- 9.2
Братские узы2014Бесплатно
- 9.1
Я буду ждать тебя всегда2014Бесплатно
- 7.9
Дело для двоих2012
- 8.9
Люблю, потому что люблю2012, 92 минБесплатно
- 8.6
Мечтать не вредно2012, 91 минБесплатно
- 8.4
Мама поневоле2012, 111 минБесплатно
- 9.2
Женский доктор2012
- 9.0
Темные воды2011Бесплатно
- 8.8
Любовь и немного перца2011, 90 минБесплатно
- 9.0
Доставить любой ценой2011Бесплатно