Любовь и немного перца (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Троих детей и немалые долги получила Лариса в наследство от бросившего ее мужа. Поиски работы не дали результата: без хорошего образования или протекции устроиться сейчас трудно. Женщина совсем было отчаялась, но тут друг ее мужа, Аркадий, вспомнил о ее кулинарных способностях и предложил открыть ресторанчик на дому. Аркадий и его начальник Дима стали постоянными клиентами Ларисы. Обоим нравились не только ее блюда, но и она сама: женщина владела секретом, перед которым не мог устоять ни один мужчина…

