Любовь и немного перца
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Любовь и немного перца

Любовь и немного перца (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Любовь и немного перца
Мелодрама90 мин16+

О фильме

Троих детей и немалые долги получила Лариса в наследство от бросившего ее мужа. Поиски работы не дали результата: без хорошего образования или протекции устроиться сейчас трудно. Женщина совсем было отчаялась, но тут друг ее мужа, Аркадий, вспомнил о ее кулинарных способностях и предложил открыть ресторанчик на дому. Аркадий и его начальник Дима стали постоянными клиентами Ларисы. Обоим нравились не только ее блюда, но и она сама: женщина владела секретом, перед которым не мог устоять ни один мужчина…

Страна
Украина, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и немного перца»