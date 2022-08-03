Любовь и немного перца (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
9.02011, Любовь и немного перца
Мелодрама90 мин16+
О фильме
Троих детей и немалые долги получила Лариса в наследство от бросившего ее мужа. Поиски работы не дали результата: без хорошего образования или протекции устроиться сейчас трудно. Женщина совсем было отчаялась, но тут друг ее мужа, Аркадий, вспомнил о ее кулинарных способностях и предложил открыть ресторанчик на дому. Аркадий и его начальник Дима стали постоянными клиентами Ларисы. Обоим нравились не только ее блюда, но и она сама: женщина владела секретом, перед которым не мог устоять ни один мужчина…
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Балкашинов
- Актриса
Екатерина
Стриженова
- Актёр
Константин
Юшкевич
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- НКАктриса
Нина
Касторф
- Актриса
Любава
Грешнова
- ВЗАктёр
Владимир
Заец
- ДЛАктриса
Дарина
Лобода
- Актриса
Клавдия
Дрозд
- МКАктриса
Майя
Кузьмишина
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ЛВСценарист
Леся
Волошина
- КЮПродюсер
Ксения
Юшкова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ВЛОператор
Виктор
Лысак
- ВЗОператор
Виталий
Запорожченко
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский