Биография

Константин Юшкевич — актер театра и кино, родился в Свердловске (Екатеринбурге) 14 сентября 1969 года. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт в 1991 году. А в 1996 году был принят в ГИТИС на курс Марка Захарова. И в течение 7 лет служил в труппе театра «Ленком», известном плеядой выдающихся актеров (А. Абдулов, О. Янковский). Однако карьера не складывалась, и актер принял решил уйти из знаменитого театра. Его заметил Виктор Шамиров, режиссер антрепризы, и пригласил к себе. Так К. Юшкевич попал в «Независимый театральный проект», где играл в современных постановках. Одна из пьес «Ladies’ Night. Только для женщин» вызвала пикантный интерес к его работе. Совместно с Г. Куценко, М. Башаровым и другими известными актерами Константин Юшкевич блестяще исполнял стриптиз на сцене. Сниматься в кино К. Юшкевич начал еще в 90-е годы. В основном это были роли второго плана, но именно эпизоды в популярных сериалах 2000-х («Марш Турецкого», «На углу у Патриарших») привлекли к нему внимание. Константин Юшкевич – сценарист и продюсер комедии «Упражнения в прекрасном». За «Лучшую мужскую роль» в этом фильме награжден престижной премией «Кинотавр» в 2011 году. Свою жену Ольгу он встретил в Свердловске. У него прочный счастливый брак. Пара имеет двоих детей. Среди увлечений актера – рыбалка, отдых с палаткой на озерах в родных местах, также он не раз говорил в интервью о другом своем хобби – экстремальном вождении и автомобилях.