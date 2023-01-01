Слепой - 2
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Слепой - 2

Слепой - 2 (сериал, 2005) смотреть онлайн

9.02005, Слепой - 2 1 сезон
Криминал, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Глебу Северову предстоят новые опасные приключения: поединок с тигром-людоедом в уссурийской тайге; разгадка тайны старинного рецепта уникальной стали; поиски похищенного бриллианта; схватка с вынашивающей зловещие планы сектой. Он пройдет все испытания. Он выйдет победителем в дуэлях со смертью…

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Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой - 2»

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