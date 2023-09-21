WinkСериалыСлепой - 21-й сезон1-я серия
Слепой - 2 (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12005, Слепой - 2. Сезон 1. След тигра. Часть 1
Криминал, Боевик18+
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Слепой - 2
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Слепой - 2
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Слепой - 2
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Слепой - 2
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Слепой - 2
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Слепой - 2
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Слепой - 2
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
Слепой - 2
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Глебу Северову предстоят новые опасные приключения: поединок с тигром-людоедом в уссурийской тайге; разгадка тайны старинного рецепта уникальной стали; поиски похищенного бриллианта; схватка с вынашивающей зловещие планы сектой. Он пройдет все испытания. Он выйдет победителем в дуэлях со смертью…
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения, Криминал
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- АФРежиссёр
Александр
Франскевич-Лайе
- ВПРежиссёр
Валерий
Пугашкин
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- Актёр
Анатолий
Васильев
- ГВАктёр
Геннадий
Венгеров
- Актриса
Ирина
Апексимова
- АПАктёр
Александр
Песков
- ПКАктёр
Павел
Кипнис
- Актёр
Владимир
Большов
- ИБАктёр
Иван
Бирюков
- Актёр
Константин
Юшкевич
- СЕАктёр
Сергей
Еремеев
- АФСценарист
Александр
Франскевич-Лайе
- ВПСценарист
Валерий
Пугашкин
- АВСценарист
Александр
Вишневский
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- Продюсер
Александр
Любимов
- СТХудожник
Сергей
Тырин
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- КПОператор
Кястутис
Плявокас
- НТОператор
Николай
Трухин
- МШКомпозитор
Михаил
Шкирман