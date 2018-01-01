Биография

Геннадий Венгеров — советский, российский и немецкий актер. Родился в Витебске 27 августа 1959 года. Внучатый племянник художника Марка Шагала в детстве увлекался рисованием. В ранние годы снялся в массовке фильма «Три толстяка». После школы получил профессию инженера-строителя, недолго работал по специальности. Затем устроился диктором на Витебское областное радио. В этот период познакомился с Юрием Левитаном, который посоветовал Геннадию учиться на актера. Венгеров играл в Народном театре, в 1980 году присоединился в Белорусскому драмтеатру имени Коласа. Вскоре был призван в армию, а после службы подал документы в Школу-студию МХАТ. Во время учебы вместе с однокурсником Михаилом Ефремовым создал театр «Современник-2». Три года спустя ушел в Театр имени Маяковского. В начале 90-х перебрался в Германию, где трудился на радио «Немецкая Волна», в Дюссельдорфском и Бохумском драмтеатрах. С 2004 года периодически работал в Москве: играл в театрах, снимался в кино, озвучивал документальные фильмы и рекламные ролики. В 2009 году вел шоу «Мужские истории с Геннадием Венгеровым» на РЕН-ТВ. Был председателем оргкомитета Союза Дикторов России. Геннадий Венгеров начал карьеру в кино в 1988 году с роли Шеи в фильме Ивана Охлобыстина «Чушь. Рассказ ни о чем». Сыграл в картинах «Шаг», «Дежа вю», «Ловкач и Хиппоза». В Германии снялся во множестве проектов, среди которых — криминальная комедия «Мужской пансион» с Тилем Швайгером, боевик «Сумасшедшие гонки», сериалы «Клоун», «Воздушная полиция», «Дело на двоих», «Анатомия» и «Место преступления». В 2001 году пополнил биографию ролью в голливудском боевике «Враг у ворот» с Джудом Лоу, Эдом Харрисом и Рэйчел Вайс. В этот же период появился в образе Байрамова в российском проекте «Гражданин начальник». В криминальной драме «Боец» запомнился ролью кузнеца Вулкана — впоследствии его персонаж появился во второй части сериала — «Боец 2: Рождение легенды». В 2007 году Венгеров сыграл главную роль в сериале «Час Волкова». Среди других заметных работ актера — «Слепой 2», «Застава», «Морской волк», «За пределами закона», «Квартал», «Гюльчатай», «Борджиа», «Алиби на двоих», «ОРЕЛРЕШКА».