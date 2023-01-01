Нереальная история
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Нереальная история

Нереальная история (сериал, 2011) смотреть онлайн

8.02011, Нереальная история 3 сезона
Комедии12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Знаешь ли ты, что Иван Грозный не убивал своего сына? Что первые гаишники появились еще до крещения Руси? Что Наталья Гончарова была первой русской гламурной тусовщицей? Наконец, что iPhone изобрели в 1930-х в Советском Союзе? Скоро узнаешь!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нереальная история»

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