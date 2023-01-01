Нереальная история (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Знаешь ли ты, что Иван Грозный не убивал своего сына? Что первые гаишники появились еще до крещения Руси? Что Наталья Гончарова была первой русской гламурной тусовщицей? Наконец, что iPhone изобрели в 1930-х в Советском Союзе? Скоро узнаешь!



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