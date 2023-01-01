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Нереальная история
Актёры и съёмочная группа сериала «Нереальная история»

Актёры и съёмочная группа сериала «Нереальная история»

Режиссёры

Кирилл Папакуль

Кирилл Папакуль

Режиссёр
Кирилл Кузин

Кирилл Кузин

Режиссёр
Антон Федотов

Антон Федотов

Режиссёр
Жора Крыжовников

Жора Крыжовников

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Брекоткин

Дмитрий Брекоткин

АктёрСидор
Андрей Рожков

Андрей Рожков

АктёрВасилий Клубникин
Эдуард Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич

АктёрДмитрий Иванович Менделеев
Михаил Башкатов

Михаил Башкатов

АктёрРобин Гуд / Пушкин
Кристина Асмус

Кристина Асмус

АктрисаМэриан
Алексей Дмитриев

Алексей Дмитриев

АктёрДжон / монгол Долбобей / Беляш
Олег Комаров

Олег Комаров

Актёротец пещерной семьи / Тищенко
Ольга Тумайкина

Ольга Тумайкина

Актрисажена пещерной семьи / мама Лены
Дмитрий Соколов

Дмитрий Соколов

АктёрЛука Лукич
Геннадий Венгеров

Геннадий Венгеров

АктёрИдрис

Сценаристы

Алексей Рогожин

Алексей Рогожин

Сценарист
Алексей Троцюк

Алексей Троцюк

Сценарист
Сергей Ершов

Сергей Ершов

Сценарист
Виталий Коломиец

Виталий Коломиец

Сценарист

Продюсеры

Вячеслав Муругов

Вячеслав Муругов

Продюсер
Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Продюсер
Алексей Троцюк

Алексей Троцюк

Продюсер
Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер

Художники

Фёдор Савельев

Фёдор Савельев

Художник

Операторы

Дмитрий Грибанов

Дмитрий Грибанов

Оператор

Композиторы

Алексей Айги

Алексей Айги

Композитор