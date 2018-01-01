Биография

Дмитрий Соколов — российский юморист, актер, шоумен, создатель «Уральских пельменей», одной из популярнейших команд КВН. Артист родился в Первоуральске 11 апреля 1965 года. Актерские задатки проявились еще в раннем детстве — в три года будущий юморист устраивал по сказке о бременских музыкантах представления для семьи и гостей. В школе артист серьезно увлекся музыкой. Однако выбрал техническую профессию и отправился учиться в Уральский политехнический институт в Свердловск. Во время учебы работал в студенческом стройотряде, где занимался самодеятельностью. Позднее, в 1993 году благодаря Дмитрию Соколову собралась команда «Уральские пельмени», которую составили выходцы из студенческих стройотрядов УПИ. Дмитрий Соколов неоднократно участвовал в КВН на телевидении, а его шутки стали афоризмами, ушедшими в народ. Затем «Уральские пельмени» получили собственное шоу на СТС, а сам Дмитрий стал его постоянным участником. Помимо работы на телевидении, Дмитрий Соколов успешно снимается в кино. В его творческой биографии такие проекты, как «Жена генерала», «Запах вереска», «Нереальная история».