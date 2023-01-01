Жена генерала
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Жена генерала

Жена генерала (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.62011, Жена генерала 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Великая отечественная война. Сирота Лидия работает в госпитале. Ухаживая за раненым, она влюбляется в него. После окончания войны они женятся. Он становится генералом. Лида очень счастлива. Однажды мужа вызывают в Министерство, а Лидия отправляется в театр. После спектакля к ней подходит солдат и сообщает, что ее супруг арестован и в квартире идет обыск. От шока Лидия не может прийти в себя, и солдат везет ее к себе...

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жена генерала»

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