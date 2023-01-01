Жена генерала (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.62011, Жена генерала 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Великая отечественная война. Сирота Лидия работает в госпитале. Ухаживая за раненым, она влюбляется в него. После окончания войны они женятся. Он становится генералом. Лида очень счастлива. Однажды мужа вызывают в Министерство, а Лидия отправляется в театр. После спектакля к ней подходит солдат и сообщает, что ее супруг арестован и в квартире идет обыск. От шока Лидия не может прийти в себя, и солдат везет ее к себе...
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ИСРежиссёр
Иван
Соловов
- ЕКАктриса
Елена
Коробейникова
- ЭТАктёр
Эдуард
Трухменёв
- Актриса
Людмила
Полякова
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Роман
Мадянов
- ИЯАктёр
Игорь
Янковский
- Актриса
Ирина
Чериченко
- Актёр
Дмитрий
Соколов
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- АКАктриса
Алика
Котова
- ЕРСценарист
Елизавета
Румянцева
- ЭРСценарист
Эдуард
Резник
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДВПродюсер
Джош
Вуд
- РЮПродюсер
Руслан
Юлдашев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВДХудожник
Вячеслав
Дёмин
- МСХудожница
Марина
Седова
- МБХудожник
Максим
Бессонов
- СВМонтажёр
Сергей
Волков
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо