Жена генерала. Серия 2
Wink
Сериалы
Жена генерала
1-й сезон
2-я серия

Жена генерала (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.62011, Жена генерала. Серия 2
Драма12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодая и красивая девушка Лидия, работает в госпитале во время Второй Мировой Войны, она ухаживает за раненым Генералом и влюбляется в него. После окончания Войны, они женятся. Он работает в Министерстве Обороны СССР, они любят друг друга и всe в их жизни начинает налаживаться. Лида очень рада что у неe теперь новая семья, так как она сирота.

Сериал Жена генерала 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жена генерала»