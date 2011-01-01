Жена генерала (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Молодая и красивая девушка Лидия, работает в госпитале во время Второй Мировой Войны, она ухаживает за раненым Генералом и влюбляется в него. После окончания Войны, они женятся. Он работает в Министерстве Обороны СССР, они любят друг друга и всe в их жизни начинает налаживаться. Лида очень рада что у неe теперь новая семья, так как она сирота.



