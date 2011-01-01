Жена генерала (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыЖена генерала1-й сезон2-я серия
Молодая и красивая девушка Лидия, работает в госпитале во время Второй Мировой Войны, она ухаживает за раненым Генералом и влюбляется в него. После окончания Войны, они женятся. Он работает в Министерстве Обороны СССР, они любят друг друга и всe в их жизни начинает налаживаться. Лида очень рада что у неe теперь новая семья, так как она сирота.
6.0 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ИСРежиссёр
Иван
Соловов
- ЕКАктриса
Елена
Коробейникова
- ЭТАктёр
Эдуард
Трухменёв
- Актриса
Людмила
Полякова
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Роман
Мадянов
- ИЯАктёр
Игорь
Янковский
- Актриса
Ирина
Чериченко
- Актёр
Дмитрий
Соколов
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- АКАктриса
Алика
Котова
- ЕРСценарист
Елизавета
Румянцева
- ЭРСценарист
Эдуард
Резник
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДВПродюсер
Джош
Вуд
- РЮПродюсер
Руслан
Юлдашев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВДХудожник
Вячеслав
Дёмин
- МСХудожница
Марина
Седова
- МБХудожник
Максим
Бессонов
- СВМонтажёр
Сергей
Волков
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо