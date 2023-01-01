Роман Мадянов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 22 июля 1962 г. (62 года)
Биография
Советский и российский актер Роман Мадянов известен зрителям нескольких поколений. Начав карьеру в детстве, Мадянов сумел остаться востребованным артистом в зрелом возрасте. Будущий исполнитель роли графа Александра Шувалова родился в Подмосковье. Отец Романа работал на телевидении и часто брал мальчишку с собой на работу. Мадянова-младшего стали замечать режиссеры и приглашать на роли в кино. В школьном возрасте Роман сыграл в фильмах «Перевод с английского», «Анискин и Фантомас» и «Совсем пропащий». В последнем юный актер исполнил роль Гекльберри Финна – персонажа книг Марка Твена. Окончив школу, Мадянов поступил в ГИТИС. После десятилетнего перерыва актер вернулся в кино, уже будучи молодым человеком. В девяностые годы список фильмов Романа Мадянова пополнился такими лентами, как «Роковые яйца», «Бедная Саша» и «Мама». В новом тысячелетии стал часто сниматься как в кино, так и в сериалах. В обширной фильмографии Мадянова присутствуют такие проекты, как «Дети Арбата», «Охота на изюбря», «Инквизитор», «12» и «Левиафан». Роман Мадянов доказал, что ему по плечу любые задачи. В последние годы зрители имели возможность видеть его в драматических фильмах, исторических сериалах, комедиях и вдохновляющих кинолентах о спортивных достижениях.
Фильмография
- 8.2Скоро
Злые люди2025
- 7.9
Битва пап2024, 75 мин
- 9.2
По щучьему велению2023, 111 минБесплатно
- 8.4
День слепого Валентина2022, 107 минБесплатно
- 8.4
Мой папа — вождь2022, 89 минБесплатно
- 8.0
Наследство2022
- 8.5
Совершенно летние2021
- 8.1
Рашн Юг2021, 115 мин
- 9.0
Тайна2020, 83 минБесплатно
- 8.9
Команда мечты2019, 81 минБесплатно
- 8.3
Француз2019, 123 мин
- 8.4
СуперБобровы. Народные мстители2018, 85 мин
- 9.3
Жили-были2017, 83 минБесплатно
- 9.1
СуперБобровы2016, 91 мин
- 9.1
Монах и бес2016, 108 мин
- 8.4
Все включено 22013, 95 мин
- 8.8
Красотка2012, 93 минБесплатно
- 8.6
Жена генерала2011Бесплатно
- 8.9
All inclusive, или Все включено2011, 92 мин
- 8.8
Бабло2011, 88 мин