Биография

Советский и российский актер Роман Мадянов известен зрителям нескольких поколений. Начав карьеру в детстве, Мадянов сумел остаться востребованным артистом в зрелом возрасте. Будущий исполнитель роли графа Александра Шувалова родился в Подмосковье. Отец Романа работал на телевидении и часто брал мальчишку с собой на работу. Мадянова-младшего стали замечать режиссеры и приглашать на роли в кино. В школьном возрасте Роман сыграл в фильмах «Перевод с английского», «Анискин и Фантомас» и «Совсем пропащий». В последнем юный актер исполнил роль Гекльберри Финна – персонажа книг Марка Твена. Окончив школу, Мадянов поступил в ГИТИС. После десятилетнего перерыва актер вернулся в кино, уже будучи молодым человеком. В девяностые годы список фильмов Романа Мадянова пополнился такими лентами, как «Роковые яйца», «Бедная Саша» и «Мама». В новом тысячелетии стал часто сниматься как в кино, так и в сериалах. В обширной фильмографии Мадянова присутствуют такие проекты, как «Дети Арбата», «Охота на изюбря», «Инквизитор», «12» и «Левиафан». Роман Мадянов доказал, что ему по плечу любые задачи. В последние годы зрители имели возможность видеть его в драматических фильмах, исторических сериалах, комедиях и вдохновляющих кинолентах о спортивных достижениях.