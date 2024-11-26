Мужские правила моего деда
О фильме
«Мужские правила моего деда» (2025) — это трогательная и одновременно ироничная история о попытке сохранить связь в семье, где все давно говорят на разных языках.
Главный герой — дедушка Виктор Степанович, который считает, что его внук Лёша должен вырасти «настоящим мужчиной». Пенсионер категорически не принимает современные взгляды на воспитание и особенно — мягкотелость жениха своей дочери, с которым постоянно конфликтует. Однажды врач ставит Виктора перед фактом: жить тому осталось всего несколько месяцев, а рискованная операция почти не дает шансов на выздоровление. Вместо того чтобы бороться за жизнь в больнице, дедушка принимает неожиданное решение: он похищает внука, чтобы провести с ним время так, как считает правильным, и передать ему свои «мужские правила».
На этом пути Виктор Степанович не только учит Лёшу стойкости и ответственности, но и сам начинает понимать: мир изменился, и иногда настоящая сила — это не суровость, а способность быть рядом и слышать других. «Мужские правила моего деда» — смотреть приглашаем на Wink!
Рейтинг
- ПВРежиссёр
Павел
Воронин
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актриса
Агата
Муцениеце
- ММАктёр
Максим
Матузный
- ГБАктёр
Глеб
Бочков
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актриса
Виктория
Клинкова
- Актриса
Ксения
Радченко
- ОСАктёр
Олег
Солодухин
- ПВСценарист
Павел
Воронин
- СШПродюсер
Станислав
Шаповалов
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- НТПродюсер
Никита
Теплов
- ТБПродюсер
Тимофей
Бородин
- АКПродюсер
Анна
Кашникова
- АКХудожница
Анна
Кашникова
- ХЦХудожница
Христина
Царамбул
- НБОператор
Никита
Белай