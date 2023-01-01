Биография

Ксения Радченко — российская актриса кино и театра. Родилась в Брянской области 21 сентября 1990 года. В детстве артистка занималась танцами и мечтала стать юристом, не задумываясь об актерской карьере, но в последний момент планы поменялись — после окончания школы Ксения переехала в Москву и решила поступать в театральный вуз. В 2008-м она стала студенткой ВТУ имени Щепкина. Получив диплом, начала играть в Театре Моссовета. Первым кинопроектом с участием Ксении Радченко стала мелодрама «Москва — не Москва» 2011 года. Вскоре она получила одну из ведущих позиций в комедийном фильме «Упражнения в прекрасном». Также Ксению можно увидеть в лентах «Как выйти замуж за миллионера 2», «Комбинат „Надежда“» и «Кино про Алексеева». В 2017 году актриса получила главную роль в мини-сериале «Двенадцать чудес», а еще через год — в короткометражном триллере «Под водой». Также в ее фильмографии числятся драма «Чики», детектив «Серебряный волк» и комедия «Самый Новый год!».