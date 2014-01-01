Кино про Алексеева
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Кино про Алексеева

Кино про Алексеева (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.02014, Кино про Алексеева
Драмы90 мин18+

Сюжет

Фильм-путешествие по удивительной жизни Алексеева. Он пил чай с Тарковским, попал в КГБ из-за Гагарина, конкурировал с Калашниковым и Высоцким. Однажды он узнаeт о себе нечто большее, чем знал и мог предполагать: о своeм таланте, о следе, который оставил в судьбах других людей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кино про Алексеева»

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