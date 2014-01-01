Кино про Алексеева (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.02014, Кино про Алексеева
Драмы90 мин18+
Сюжет
Фильм-путешествие по удивительной жизни Алексеева. Он пил чай с Тарковским, попал в КГБ из-за Гагарина, конкурировал с Калашниковым и Высоцким. Однажды он узнаeт о себе нечто большее, чем знал и мог предполагать: о своeм таланте, о следе, который оставил в судьбах других людей.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МСРежиссёр
Михаил
Сегал
- Актёр
Александр
Збруев
- АКАктёр
Алексей
Капитонов
- ТМАктриса
Татьяна
Майст
- Актриса
Ксения
Радченко
- ДФАктёр
Денис
Фомин
- СПАктриса
Светлана
Первушина
- АПАктриса
Анастасия
Попкова
- Актёр
Андрей
Макаревич (18+, иноагент)
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- ИЗАктёр
Иван
Звягинцев
- МССценарист
Михаил
Сегал
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- УСПродюсер
Ульяна
Савельева
- Актёр дубляжа
Олег
Табаков
- Актёр дубляжа
Никита
Ефремов
- Художница
Анна
Чистова
- МСМонтажёр
Михаил
Сегал
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- МСКомпозитор
Михаил
Сегал