Кино про Алексеева (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм-путешествие по удивительной жизни Алексеева. Он пил чай с Тарковским, попал в КГБ из-за Гагарина, конкурировал с Калашниковым и Высоцким. Однажды он узнаeт о себе нечто большее, чем знал и мог предполагать: о своeм таланте, о следе, который оставил в судьбах других людей.



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