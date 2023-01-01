Биография

Михаил Сегал – российский режиссер и сценарист, известный по нескольким эпатажным фестивальным кинофильмам. Появился на свет 3 января 1974 года в городе Орле. С юных лет увлекался сценой, посещая театральную студию при Дворце пионеров. Лично участвовал в написании пьесы и постановке спектаклей, а также начал снимать короткометражные фильмы на любительскую камеру. Сегал получил режиссерское образование в Орловском институте культуры, после окончания которого работал в орловских и брянских театрах. Решив углубить свои знания, начинающий режиссер Михаил Сегал поступил в московский ВГИК, однако вскоре бросил учебу и погрузился в съемку клипов на песни представителей российской эстрады. В 2006 году вышел нашумевший фильм Михаила Сегала «Франц + Полина». Это была драма о бытности людей во время Великой Отечественной войны. Очень тепло публикой были восприняты и следующие картины режиссера «Мир крепежа», «Рассказы» и «Кино про Алексеева». Один из последних фильмов Сегала «Слоны могут играть в футбол» вышел в 2018 году. Примечательно, что Михаил лично принимает участие в написании сценариев и музыки к своим кинолентам, а также появляется в них в эпизодических ролях.