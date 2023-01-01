Биография

Ульяна Савельева — профессиональный российский кинопродюсер. Родилась 1 декабря 1969 года. Первым проектом продюсера Ульяны Савельевой стала драма «Знаки любви» 2006 года. Лента наполнена тонкой психологией, что стало основной чертой, прослеживающейся во всех будущих работах кинодеятельницы. Следующими фильмами Ульяны Савельевой стали «Изображая жертву» и «Мой папа — Барышников». Они очень полюбились зрителям благодаря все тому же акценту на психологии личности, знакомым образам и событиями, а также комедийным элементам. Ульяна Савельева до сих пор остается известной лишь в узких кругах любителей кино, тем не менее продюсер продолжает поддерживать необычные киноленты, в том числе шокирующую картину «Класс коррекции» и патриотичный фильм «Битва за Севастополь». Одним из недавних проектов продюсера стал неоднозначный фэнтезийный фильм «Черновик».