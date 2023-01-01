Ульяна Савельева
- Карьера
- Продюсер
Биография
Ульяна Савельева — профессиональный российский кинопродюсер. Родилась 1 декабря 1969 года. Первым проектом продюсера Ульяны Савельевой стала драма «Знаки любви» 2006 года. Лента наполнена тонкой психологией, что стало основной чертой, прослеживающейся во всех будущих работах кинодеятельницы. Следующими фильмами Ульяны Савельевой стали «Изображая жертву» и «Мой папа — Барышников». Они очень полюбились зрителям благодаря все тому же акценту на психологии личности, знакомым образам и событиями, а также комедийным элементам. Ульяна Савельева до сих пор остается известной лишь в узких кругах любителей кино, тем не менее продюсер продолжает поддерживать необычные киноленты, в том числе шокирующую картину «Класс коррекции» и патриотичный фильм «Битва за Севастополь». Одним из недавних проектов продюсера стал неоднозначный фэнтезийный фильм «Черновик».
Фильмография
Продюсер
- 9.2
Командир2023, 144 мин
- 9.5
Белый снег2021, 121 мин
- 6.4
Зоология2016, 86 минБесплатно
- 8.1
Класс коррекции2014, 88 минБесплатно
- 8.0
Кино про Алексеева2014, 90 минБесплатно
- 9.0
Страна хороших деточек2013, 78 минБесплатно
- 7.5
День учителя2012, 78 минБесплатно
- 8.6
Мой папа Барышников2011, 87 минБесплатно
- 6.8
Юрьев день2008, 133 мин
- 7.7
Изображая жертву2006, 100 минБесплатно