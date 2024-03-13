Командир (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Глава подразделения «Альфа» проводит операцию по спасению детей-заложников. Динамичный боевик с Артемом Ткаченко и Кириллом Зайцевым, основанный на реальных событиях.
В центре сюжета обычный подросток Гена Зайцев, который остается без отца в послевоенные годы. Чтобы помочь матери и не умереть с голоду, уже в четырнадцать лет он устраивается работать на завод. Суровые условия закалили характер мальчика, и спустя время он смог поступить в Кремлевский полк. Пройдя службу, Геннадий попадает в ряды КГБ и возглавляет специальное подразделение под названием «Альфа». 1 декабря 1988 года он войдет в историю нашей страны как герой, спасший тридцать два ребенка из захваченного террористами автобуса в городе Орджоникидзе (сейчас известен как Владикавказ).
Чтобы узнать, как проходило детство и юность Геннадия Зайцева, а также проследить за проведением опасной операции по освобождению заложников, обязательно включайте напряженную драму «Командир». Фильм (2023) смотреть онлайн в хорошем качестве можно с 6 апреля на видеопортале Wink!
Рейтинг
- АГРежиссёр
Александр
Гурьянов
- ТХРежиссёр
Тимур
Хван
- КЗАктёр
Кирилл
Зайцев
- АЖАктёр
Александр
Жуков
- НБАктёр
Никита
Буреев
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Валерий
Баринов
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актёр
Борис
Каморзин
- ТХСценарист
Тимур
Хван
- ТГСценарист
Татьяна
Гурьянова
- АГСценарист
Александр
Гурьянов
- ТХПродюсер
Тимур
Хван
- НЧПродюсер
Надежда
Чуркина-Марина
- КЗПродюсер
Кирилл
Зайцев
- УСПродюсер
Ульяна
Савельева
- ЛГХудожница
Людмила
Гаинцева
- ТХМонтажёр
Тимур
Хван
- КДМонтажёр
Кирилл
Давлетшин
- АЗМонтажёр
Александр
Зверев
- АРМонтажёр
Алексей
Рязанцев
- АКОператор
Андрей
Которженко
- Композитор
Павел
Есенин