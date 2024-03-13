Командир (фильм, 2023) смотреть онлайн

Глава подразделения «Альфа» проводит операцию по спасению детей-заложников. Динамичный боевик с Артемом Ткаченко и Кириллом Зайцевым, основанный на реальных событиях.



В центре сюжета обычный подросток Гена Зайцев, который остается без отца в послевоенные годы. Чтобы помочь матери и не умереть с голоду, уже в четырнадцать лет он устраивается работать на завод. Суровые условия закалили характер мальчика, и спустя время он смог поступить в Кремлевский полк. Пройдя службу, Геннадий попадает в ряды КГБ и возглавляет специальное подразделение под названием «Альфа». 1 декабря 1988 года он войдет в историю нашей страны как герой, спасший тридцать два ребенка из захваченного террористами автобуса в городе Орджоникидзе (сейчас известен как Владикавказ).



Чтобы узнать, как проходило детство и юность Геннадия Зайцева, а также проследить за проведением опасной операции по освобождению заложников, обязательно включайте напряженную драму «Командир».


