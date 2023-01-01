Биография

Нелли Пшенная – советская и российская актриса театра и кино. Выпускница ГИТИСа из простой семьи из Таллинна об артистической карьере мечтала с детства. Родители не поддерживали выбор Нелли, пытались запретить ей поступать учиться на актрису, но девушка уехала в Москву и успешно поступила. После окончания института стала работать в театре имени Моссовета, была очень загружена работой и ролями самой разной степени важности и амплуа – от сумасшедших злодеек до интеллектуальных библиотекарш. Первые фильмы Нелли Пшенной принесли ей известность: так, дебютировав в 1969 году в картине «Князь Игорь», она покорила зрителей несоветской, утонченной красотой. В кино сыграла более пятидесяти ролей («Агония», «Смерть на взлете», «Вельд», «Рудольфио»), но почти исчезла с экранов в 1990-е. С начала 2000-х роли Нелли Пшенной вновь стали радовать зрителя: она сыграла в нескольких культовых сериалах: «Две судьбы», «Я не вернусь», «Общая терапия», «Райские яблочки» и других. Нелли Пшенная дважды выходила замуж, первый ее брак был студенческим и распался очень быстро. Со вторым мужем Алексеем Шейниным они прожили около 7 лет. У супругов родилась дочь Евгения, к сожалению, молодая женщина скончалась, оставив двух дочек. О внучках заботится Нелли Пшенная.