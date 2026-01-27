Агония (сериал, 1981) смотреть онлайн

1916 год. Россия в критическом положении, на престоле безвольный Николай II. Придворные предчувствовали крах самодержавия. «И вот во дворец вошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами»: - так писал Алексей Толстой о «святом старце» Распутине, который приобрел неограниченную власть над царем, а впоследствии стал жертвой придворного заговора.

