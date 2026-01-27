Агония. Сезон 1
Агония (сериал, 1981) сезон 1 смотреть онлайн

1981, Агония. Сезон 1 2 серии
Драма18+
О сериале

1916 год. Россия в критическом положении, на престоле безвольный Николай II. Придворные предчувствовали крах самодержавия. «И вот во дворец вошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами»: - так писал Алексей Толстой о «святом старце» Распутине, который приобрел неограниченную власть над царем, а впоследствии стал жертвой придворного заговора.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

