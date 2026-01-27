Агония (сериал, 1981) сезон 1 смотреть онлайн
1981, Агония. Сезон 1 2 серии
Драма18+
1916 год. Россия в критическом положении, на престоле безвольный Николай II. Придворные предчувствовали крах самодержавия. «И вот во дворец вошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами»: - так писал Алексей Толстой о «святом старце» Распутине, который приобрел неограниченную власть над царем, а впоследствии стал жертвой придворного заговора.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЭКРежиссёр
Элем
Климов
- Актёр
Алексей
Петренко
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- ВЛАктриса
Велта
Лине
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- АРАктёр
Александр
Романцов
- ЮКАктёр
Юрий
Катин-Ярцев
- Актёр
Леонид
Броневой
- ППАктёр
Павел
Панков
- Актёр
Михаил
Светин
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- Актриса
Людмила
Полякова
- СЛСценарист
Семён
Лунгин
- ИНСценарист
Илья
Нусинов
- ШАХудожник
Шавкат
Абдусаламов
- СВХудожник
Сергей
Воронков
- ВБМонтажёр
Валерия
Белова
- ЛКОператор
Леонид
Калашников
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке