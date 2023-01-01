Биография

Михаил Светин – актер кино и театра. Годы жизни: 1930 – 2015. Награжден российскими орденами, призами, знаками и премиями общественных организаций. Заслуженный (1987) и народный (1996) артист России. В возрасте 25 лет окончил музыкальное училище. Попытка поступления в театральные вузы Москвы не удалась. Был принят в труппу А. Райкина, но отношения не сложились, и для Светина ролей не нашлось. Карьеру начинал в провинциальных театрах страны. Лишь в 1970 году получил приглашение в Ленинград. Вскоре начал сниматься в кино. Роли Светина в фильмах – поначалу совсем маленькие – получались веселыми и запоминающимися. Режиссеры наконец-то оценили комедийный потенциал актера-самоучки, однако ни одной главной роли Михаилу Семеновичу в кино не досталось. Слава к артисту приходила медленно, но утвердившись, не оставляла его до конца жизни. Появление Светина на экране в «Сильве» и «Чародеях» вызывало приступы смеха у публики. Куда более яркие и глубокие образы актеру довелось создать на сцене Театра комедии в Петербурге. Театральную славу артиста составили роли в пьесах К. Гольдони и В. Шекспира, В. Маяковского и В. Шукшина, Астрид Линдгрен и Эдварда Радзинского.