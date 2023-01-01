Она с метлой, он в черной шляпе (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
7.91987, Она с метлой, он в черной шляпе
Мюзикл, Комедии65 мин0+
Сюжет
Неудачливому сказочнику все никак не удается придумать новые истории – только их названия. Листок с одним из них, «Куплю волшебную лампу», чудесным образом попадает в параллельный мир – прямо в руки дочери Бабы Яги. Чтобы не выходить замуж за сына Кощея Бессмертного, она, прихватив с собой не�сколько магических предметов, включая ту самую волшебную лампу, бежит в наш мир, оказавшись в доме сказочника. Там она влюбляется в обаятельного соседа-врача.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- МСАктриса
Мария
Селянская
- АФАктёр
Александр
Фриш
- Актёр
Михаил
Светин
- Актриса
Нина
Русланова
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актёр
Михаил
Кононов
- АОАктёр
Алексей
Островский
- ВПАктёр
Владимир
Пресняков мл.
- Актёр
Евгений
�Евстигнеев
- ОХАктриса
Ольга
Хачапуридзе
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ЛДМонтажёр
Людмила
Дроздова
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин