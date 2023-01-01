Она с метлой, он в черной шляпе
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Она с метлой, он в черной шляпе

Она с метлой, он в черной шляпе (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

7.91987, Она с метлой, он в черной шляпе
Мюзикл, Комедии65 мин0+

Сюжет

Неудачливому сказочнику все никак не удается придумать новые истории – только их названия. Листок с одним из них, «Куплю волшебную лампу», чудесным образом попадает в параллельный мир – прямо в руки дочери Бабы Яги. Чтобы не выходить замуж за сына Кощея Бессмертного, она, прихватив с собой несколько магических предметов, включая ту самую волшебную лампу, бежит в наш мир, оказавшись в доме сказочника. Там она влюбляется в обаятельного соседа-врача.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии, Мюзикл

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb